СВИТЕР С АЖУРНОЙ КОКЕТКОЙ

Добавлено: 18.05.2017 в 09:07 Просмотров: 169494

Работа Галины Ломовцевой







Нитка Лана Голд 800 метров, вязала в две нитки, спицы№ 2 Вязался свитер очень легко. Вязала в две нитки. Ушло три мотка По кругу набрала 144 петли получилось 18 листиков по 5 на перед и спинку и по 4 на рукава.

Автор Татьяна П.

Нитка Лана Голд 800 метров, вязала в две нитки, спицы№ 2 Вязался свитер очень легко. Вязала в две нитки. Ушло три мотка По кругу набрала 144 петли получилось 18 листиков по 5 на перед и спинку и по 4 на рукава.Автор Татьяна П.

РАБОТА ОЛЬГИ ЛАПИНОЙ

Джемпер вяжется сверху. Я не профи в объяснениях, но попробую. Изначально раппорт из 8 петель. Я вязала из тоненькой пряжи, по своей посчитайте сколько на горловину надо, плюс у меня была "путанка" на полочки по 8 петель(я вшивала замок).

Пустая клетка-лицевая, круглая-накид. Ну, а тройная- это 3 вместе с наклоном вправо. И получается в каждом 4 ряду добавляется по 2 петли в раппорте. Начните, и все поймёте. Желаю удачи.

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